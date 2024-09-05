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Четверг, 5 сентября 2024, 13:20 мск

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Залезший в трансформаторную будку умер в больнице

Мужчина, который залез ночью в трансформаторную будку, умер в больнице от полученных травм. У него было обожженно 100% тела.

Ранее сообщалось, что предположительно мужчина залез в трансформаторную будку, чтобы украсть оттуда какое-то оборудование и сдать его в металлолом. Прибывшие к месту инцидента спасателя не смогли установить, каким образом он вообще смог проникнуть внутрь, так как будка была закрыта, а щель в двери очень маленькая.

Екатеринбург, Елена Сычева

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