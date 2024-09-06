В Академическом с понедельника начнет работу поликлиника для взрослых (ФОТО)

С 9 сентября откроет свои двери для пациентов поликлиника № 3 Центральной городской клинической больницы № 6. В Академическом, где уже проживает почти 200 тысяч человек, ждали открытия полноценного медучреждения очень давно.

«В больнице есть терапевтическое и консультативное отделения, диагностический блок, дневной стационар на 108 мест. Отдельно будeт работать женская консультация и травмпункт. Предусмотренs кабинет неотложной медицинской помощи, отделение восстановительного лечения, отделение медицинской профилактики и хирургическое отделение с полным циклом, начиная от амбулаторного приtма и заканчивая малоинвазивным хирургическим блоком с последующими возможностями реабилитации», – рассказала заведующая поликлиникой Елена Гальперина. В поликлинике предусмотрены отдельные входы в женскую консультацию, травмпункт (круглосуточный) и отделение неотложной помощи.

Участковые терапевты и женская консультация начнут работу уже 9 сентября, чуть позже появится возможность записи к узким специалистам. Штат учреждения почти укомплектован. В больнице установлены самые современные рентген-аппараты, эндоскопы, аппараты УЗИ, компьютерный томограф. На строительство больницы было потрачено 2,8 миллиарда рублей (в том числе из федерального бюджета), также в этом году из областного бюджета выделили дополнительно 300 миллионов рублей на закупку оборудования.

«Новая поликлиника для взрослых – это долгожданный объект, который улучшит доступность медицинских услуг для жителей района, так как у них будет возможность получать квалифицированную помощь ближе к дому. Поликлиника была спроектирована нами с учетом количества уже существующих и будущих жильцов Академического района. Кроме того, это новые рабочие места: тут будут трудиться высококвалифицированные специалисты, которые смогут оказывать качественную медицинскую помощь своим пациентам», – сказал председатель совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» Виктор Киселев.

Новая поликлиника в Академическом станет частью медкластера, который появится в самом молодом районе Екатеринбурга: в ней разместятся аудитории и лекционный зал Уральской государственной медакадемии. В медкластере будут объединены уже существующие объекты здравоохранения Урала (областная клиническая больница № 1, онкологический диспансер, НИИ ОММ и другие), а также появятся новые объекты образования и науки. Кроме того, на базе кластера планируется проводить исследования общемирового значения, инновационные операции и т.д.

Фото АО СЗ «РСГ-Академическое»

Екатеринбург, Таисья Исупова

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