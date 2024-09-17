Новая поликлиника в Академическом уже приняла более 1000 пациентов

Специалисты новой 10-этажной поликлиники № 3 ЦГБ № 6 в Академическом районе Екатеринбурга уже приняли 1,2 тысячи человек, а в кабинете неотложной помощи побывали 890 человек. Продолжается работа по прикреплению к поликлинике жителей района.

Как сообщили в ДИПе, прикрепление будет автоматическим. Приходить в медучреждение лично и писать заявление на прикрепление не требуется. Уточнить, относится ли тот или иной адрес проживания в Академическом районе к зоне обслуживания новой поликлиники, можно на информационном сетевом ресурсе «Здоровье уральцев» или по телефону 8 (343) 389-26-04.

На сегодняшний день в поликлинике доступна запись к терапевту, хирургу, сосудистому хирургу, кардиологу, дерматовенерологу, акушеру-гинекологу. Все желающие взрослые, вне зависимости от прописки, могут пройти здесь диспансеризацию, обратиться в отделение неотложной медицинской помощи или в травмпункт, который работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00.

Как уже сообщал «Новый День», в Академическом, где уже проживает 150 тысяч человек, ждали открытия полноценного медучреждения очень давно. Оно начало работу 9 сентября. В больнице есть терапевтическое и консультативное отделения, диагностический блок, дневной стационар на 108 мест.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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