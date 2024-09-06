«Автомобилист» разгромил «Сибирь» на домашнем льду

Екатеринбургский «Автомобилист» всухую обыграл новосибирскую «Сибирь» в родных стенах. Матч в КРК «Уралец» прошел при полном аншлаге и завершился со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Интригу игре добавляло возвращение Сергея Широкова в Екатеринбург, но уже в качестве капитана соперников. Звездный ветеран не смог ничего противопоставить бывшей команде. Первый гол «Автомобилиста» случился уже на стартовой минуте матча. Анатолий Голышев закатился в зону и бросил, а затем сам же добил отскочившую от вратаря шайбу в ворота «Сибири». Спустя несколько минут екатеринбуржцы удвоили преимущество. После выигранного вбрасывания партнеры вывели на бросок Алексея Бывальцева, и он не промахнулся – счет стал 2:0.

Второй период также не доставил проблем уральцам. На 27-й минуте легионеры «Автомобилиста» организовали третий гол: Брендон Лайпсик разогнал контратаку, которую завершил Ник Эберт убойным броском над ловушкой Антона Красоткина. За несколько секунд до второго периода хозяева вновь забили. Брукс Мэйсек сделал передачу на Степана Хрипунова, тот бросил, но вратарь отбил, и Хрипунов со второй попытки хладнокровно перекинул шайбу в сетку ворот – 4:0.

В третьем периоде игроки «Автомобилиста» максимально старались сохранить сухой счет, и это удалось. Вратарь Владимир Галкин в своей первой игре сезона отразил 36 бросков и оформил шатаут.

Следующие два матча «Автомобилист» проведет на выезде. 9 сентября екатеринбуржцы сыграют с «Торпедо» в Нижнем Новгороде, а 11 сентября – с «Салаватом Юлаевым» в Уфе.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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