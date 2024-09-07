Сегодня в Верхотурье женщина угрожала взорвать районную больницу.

По данным телеграм-канала Mash, дама забежала в здание и села на втором этаже в отделении хирургии. Она утверждала, что у неё с собой взрывчатка. Женщину задержали. Пациентов и сотрудников эвакуировали, на месте работают полицейские и спасатели. Никто не пострадал.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил «Новому Дню», что информация о наличии у женщины опасного предмета не соответствует действительности. «Гражданка задержана и доставлена в дежурную часть территориального ОВД. Её личность сотрудниками полиции уже установлена. Это местная ранее судимая женщина, 1963 г.р. Медицинское учреждение вернулось к штатному режиму работы. Реальной угрозы зданию, врачам и посетителям не было. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – отметил полковник Горелых.

Напомним, сегодня в Верхотурье проходят выборы в городскую думу.

Верхотурье, Елена Владимирова

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