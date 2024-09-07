В пяти районах Свердловской области открылись избирательные участки

В Свердловской области началось голосование на местных выборах в пяти муниципалитетах. Всего открылись 32 избирательных участка.

Очередные выборы городских дум пройдут в Верхней Туре и Верхотурье. Дополнительные выборы состоятся в МО Алапаевское – по одномандатному избирательному округу № 2; в Кушвинском ГО – по одномандатному избирательному округу № 10; в Артинском ГО – по одномандатному избирательному округу № 1.

Как сообщили в областном избиркоме, всего в выборах могут принять участие свыше 22 000 избирателей, для которых будут работать 236 членов участковых избирательных комиссий на 32 избирательных участках. Будут избраны 35 депутатов.

Голосование на избирательных участках пройдет с 8:00 до 20:00 – как 7 сентября, так и 8 сентября. Кроме того, от избирателей принято 1740 заявлений для участия в ДЭГ.

Верхотурье, Евгения Вирачева

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