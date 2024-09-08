В Свердловской области – второй день выборов. Явка на 10:00

Сегодня в Верхотурье, Верхней Туре, МО Алапаевское, в Кушве и Артинском ГО проходят голосования на местных выборах. Всего работают 32 избирательных участка. В избиркоме Свердловской области опубликовали данные о явке избирателей на 10:00.

Так, в Верхотурье и Верхней Туре выбирают депутатов городской думы. К началу второго дня в Верхотурье проголосовали уже 27,12%, а в Верхней Туре – 24,34%.

На довыборах в МО Алапаевское явка составила 25,71%, в Кушве – 11,93%, в Артинском ГО – 40,69%.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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