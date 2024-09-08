Явка в Артинском ГО к середине второго дня голосования – 56,12%

В Артинском ГО явка избирателей к 15:00 составила 56,12%. Это наибольший процент явки на сегодня в регионе.

По информации Свердловского избиркома, на выборы в Верхотурье пришли 35%, в Верхней Туре – 32,6%. На довыборах в Кушвинском ГО проголосовали 17,94%, в МО Алапаевское – 34,3%.

Напомним, сегодня заключительный день голосования. Последние данные по явке будут известны после 20 часов, когда закроются избирательные участки.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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