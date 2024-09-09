В мэрии объяснили, кому дадут тепло в первую очередь

В администрации Екатеринбурга могут подписать постановление о начале отопительного сезона, несмотря на хорошую погоду, чтобы обеспечить тепло в социальных учреждениях. Больницы и поликлиники, детские сады и школы будут подключать первыми.

Пока что постановление главы администрации о начале отопительного сезона не подписано. Ранее сообщалось, что это будет сделано 12 сентября, энергетики уточняли, что готовы к старту сезона с 1 сентября.

Как правило, отопление в Екатеринбурге не включают раньше 15 сентября, но все зависит от погоды. Согласно постановлению правительства РФ № 354, отопительный сезон должен начаться, когда в городе среднесуточная температура воздуха ниже +8 градусов в течение пяти дней подряд.

Согласно прогнозу погоды, такой период наступит лишь к концу следующей недели.

Екатеринбург, Елена Сычева

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