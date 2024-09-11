Отопительный сезон в Екатеринбурге начнется 16 сентября

В администрации Екатеринбурга сегодня подписали постановление о начале отопительного сезона, несмотря на хорошую погоду, чтобы обеспечить теплом социальные учреждения. Больницы и поликлиники, детские сады и школы будут подключать первыми. Отопление будут давать с 16 сентября, сообщил на прямой линии глава города Алексей Орлов.

Согласно постановлению правительства РФ № 354, отопительный сезон должен начаться, когда в городе среднесуточная температура воздуха ниже +8 градусов продержится в течение пяти дней подряд. По прогнозу погоды, такой период наступит лишь к концу следующей недели.

Екатеринбург, Елена Сычева

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