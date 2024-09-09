Дорожники начали ремонт через неделю после срока сдачи (ФОТО)

В Екатеринбурге дорожные рабочие начали ремонт на улице Хохрякова почти на неделю позже дня, когда все работы там должны были быть закончены. Наблюдением поделился читатель «Нового Дня».

«Половину лета тут провисела табличка, что Хохрякова отремонтируют на участке от Куйбышева до Радищева. И вот лето прошло – ремонт начался как бы. Потому что асфальт срезали, и все, больше мы тут рабочих не видим», – пожаловался житель многоэтажки на Хохрякова.

Заказчик работ – «Городское благоустройство», а выполнять их должна компания «УралДорТехнологии», которая также проводит ремонт на улице Малышева и на проспекте Ленина. И если на главной городской дороге работы завершены, то на Малышева тоже есть проблемы – летом там отремонтировали один участок, от Сакко и Ванцетти до Шейнкмана, а сейчас срезали асфальт на перекрестке с Московской, а также в сторону перекрестка с улицей 8 Марта.

«УралДорТехнологии» ранее появлялась в публикациях уральских СМИ, как фирма, связанная с бывшим министром транспорта Свердловской области Александром Сидоренко, который ушел с поста в 2016 году из-за уголовного дела, фигурантом которого он был. Тогда его обвинили в незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). В 2010-2016 годах Сидоренко, находясь на министерском посту, являлся фактическим владельцем 70% доли в ООО «УралДорТехнологии», оформленном на его тещу Галину Иост.

Екатеринбург, Елена Сычева

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