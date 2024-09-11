Мэр Екатеринбурга уточнил, когда завершат ремонт дорог в центре города

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов потребовал от подрядчиков завершить ремонт дорог в центре города до 1 октября.

Как сообщил градоначальник на прямой линии, по двум муниципальным контрактам есть отставание – это ремонт на улицах Малышева, Ельцина и Студенческая.

«Почти на ежедневном контроле работа на этом участке. Есть объективные трудности и вопросы, которые нельзя брать во внимание. Упущение подрядчика, с этим работаем. Считаю, что в течение сентября, до 1 октября, все работы должны завершить», – заявил Орлов.

Как ранее писал «Новый День», например, на улице Хохрякова рабочие начали ремонт почти на неделю позже даты планируемого окончания работ.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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