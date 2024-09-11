Алексей Орлов анонсировал ремонт в домах Городка Чекистов

Администрация Екатеринбурга ведет подготовительную работу для проведения ремонта в зданиях, которые входят в комплекс Городка Чекистов – объекта культурного наследия.

Об этом рассказал сегодня на прямой линии мэр Алексей Орлов. «В этом году планируем разработать документацию, заключим договор о проведении проверки достоверности стоимости работ, проведем обследование всех домов комплекса Городка Чекистов, работы по ремонту кровли проведем в течение следующего года», – сообщил глава города.

По его словам, ремонт объектов культурного наследия до сих пор не урегулирован, но успешный опыт Городка Чекистов может стать экстраполируемым на другие жилые дома-памятники.

Как уже сообщал «Новый День», объекты культурного наследия, в которых сейчас фактически проживают люди, требуют гораздо больше средств на капитальный ремонт, чем любые другие здания, из-за специфики согласования и проведения работ. Взносы жителей таких домов на капремонт могут покрыть от силы пятую часть стоимости.

В 2016 году министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов заявил, что стоимость таких ремонтов в 7-10 раз выше, чем у обычного жилья. При разработке проектной документации он рекомендовал учитывать опыт Санкт-Петербурга, где доля объектов культурного наследия в структуре жилищного фонда одна из самых высоких в России.

Екатеринбург, Елена Сычева

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