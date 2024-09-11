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Среда, 11 сентября 2024, 14:19 мск

Новости Екатеринбург

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Грузовик сбил 16-летнего пешехода на переходе

Фото ГИБДД

Сегодня в переулке Базовом, 4 грузовик сбил 16-летнего подростка, переходившего дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет. Мальчик получил тяжелые травмы, он находится в реанимации детской больницы №9.

Как сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга, водитель грузового манипулятора при совершении правого поворота не увидел пешехода. Известно, что пострадавший подросток направлялся на учебу в техникум. Полиция проводит проверку по факту аварии.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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