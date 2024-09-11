Грузовик сбил 16-летнего пешехода на переходе

Сегодня в переулке Базовом, 4 грузовик сбил 16-летнего подростка, переходившего дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет. Мальчик получил тяжелые травмы, он находится в реанимации детской больницы №9.

Как сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга, водитель грузового манипулятора при совершении правого поворота не увидел пешехода. Известно, что пострадавший подросток направлялся на учебу в техникум. Полиция проводит проверку по факту аварии.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube