Водителю, сбившему подростка на «зебре», грозит административный штраф

В Госавтоинспекции Екатеринбурга рассказали подробности аварии, в которой тяжелые травмы получил 16-летний пешеход. Юноша переходил дорогу на зеленый свет рядом с транспортной развязкой у «Калины», когда его сбил грузовой манипулятор.

Инспекторы установили, что за рулем грузовика был 51-летний местный житель, его стаж вождения составляет 27 лет. Освидетельствование показало, что водитель был трезв. Мужчина сообщил полиции, что не заметил пешехода при повороте.

В отношении водителя составлен административный материал по ч.1 ст. 11.23 КоАП РФ за управление транспортным средством без тахографа. Санкция данной статьи предусматривает административный штраф от 3 до 5 тысяч рублей. На месте дорожной аварии автоинспекторы также выявили недостатки: отсутствие временной горизонтальной разметки и изменение положения дорожных знаков. Выдано предписание дорожной организации, которая проводит реконструкцию транспортной развязки.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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