Выкопали 124 тысячи тонн картофеля, намолотили 1,4 млн тонн зерна – Якушев рассказал о промежуточном итоге уборочной в УрФО

В Уральском федеральном округе продолжается уборочная кампания. По словам уральского полпреда Владимира Якушева, погодные условия в регионах установились нормальные, агарии наращивают темпы работ, чтоб успеть собрать все выращенное за лето.

На сегодняшний день урожай убран с пятой части посевных площадей. Намолочено 1,4 миллиона тонн зерна, собрано 24,5 тыс. тонн овощей, накопано 124 тыс. тонн картофеля.

Итоги уборочной кампании обсудят на межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа, которая пройдет с 26 по 28 сентября в Ханты-Мансийске.

Екатеринбург, Елена Васильева

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