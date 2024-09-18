российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 18 сентября 2024, 12:42 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Уральские аграрии собрали около 400 тысяч тонн зерна

С начала уборочной кампании с уральских полей собрали около 400 тысяч тонн зерна – это свыше 56% плана.

«В текущем году мы надеемся собрать с полей более 700 тысяч тонн зерна, 255 тысяч тонн картофеля и 44 тысячи тонн овощей открытого грунта. Это реальные показатели. Главное сейчас, не сбавлять темпы», – отметила министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.

Как пояснили в департаменте информполитики, на Урале в этом году высокая урожайность зерновых – до 25,6 центнера на гектар площади.

Ранее уральский полпред Владимир Якушев рассказал о промежуточном итоге уборочной в УрФО: намолочено 1,4 миллиона тонн зерна, собрано 24,5 тыс. тонн овощей, накопано 124 тыс. тонн картофеля.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Ссылки по теме

Выкопали 124 тысячи тонн картофеля, намолотили 1,4 млн тонн зерна – Якушев рассказал о промежуточном итоге уборочной в УрФО

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Экономика,