Уральские аграрии собрали около 400 тысяч тонн зерна

С начала уборочной кампании с уральских полей собрали около 400 тысяч тонн зерна – это свыше 56% плана.

«В текущем году мы надеемся собрать с полей более 700 тысяч тонн зерна, 255 тысяч тонн картофеля и 44 тысячи тонн овощей открытого грунта. Это реальные показатели. Главное сейчас, не сбавлять темпы», – отметила министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.

Как пояснили в департаменте информполитики, на Урале в этом году высокая урожайность зерновых – до 25,6 центнера на гектар площади.

Ранее уральский полпред Владимир Якушев рассказал о промежуточном итоге уборочной в УрФО: намолочено 1,4 миллиона тонн зерна, собрано 24,5 тыс. тонн овощей, накопано 124 тыс. тонн картофеля.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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