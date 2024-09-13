Синоптики внезапно объявили высокую пожарную опасность на Среднем Урале

Уралгидрометцентр выпустил предупреждение о высокой пожарной опасности в лесах Свердловской области в период с 13 по 15 сентября.

В регионе благодаря антициклону стоит сухая, теплая и малооблачная погода. Днем воздух будет прогреваться до +18...+20 °C, ночью ощутимо прохладнее, около +3...+8°, в низинах даже возможны заморозки. При этом осадков не прогнозируется.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», с начала 2024 года в Свердловской области было зарегистрировано 154 природных пожара на общей площади 1120 га. Это в шесть раз меньше, чем в «огненном» 2023 году. Пожароопасный период на Среднем Урале завершился необычно рано – в конце июля, чему способствовала дождливая погода во второй половине лета.

На данный момент ни в одном регионе УрФО нет действующих лесных пожаров.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube