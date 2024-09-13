Китайский город Чэнду стал побратимом Екатеринбурга

Екатеринбург и китайский Чэнду стали городами-побратимами. Соответствующее соглашение подписали мэр уральской столицы Алексей Орлов и заместитель секретаря горкома Коммунистической партии Китая города Чэнду Чэнь Янфу.

«Этот год особенный в истории развития двусторонних связей России и Китая. Наши страны отмечают 75 лет с момента установления дипломатических отношений. Отношения между Екатеринбургом и Чэнду перешли на новый уровень: теперь мы – города-побратимы! Договорились разработать и утвердить план совместных мероприятий», – поделился глава Екатеринбурга в своем телеграм-канале.

Из запланированных совместных проектов: проведение городских олимпиад школьников по русскому и китайскому языкам, организация международного детского или студенческого лагеря стран БРИКС, проведение российско-китайского форума молодежи и обмен опытом в вопросах законотворческой деятельности.

Как ранее писал «Новый День», у Екатеринбурга пять городов-побратимов: китайский Гуанчжоу, корейский Инчхон, белорусский Минск, киргизский Бишкек и словенский Крань. Интересно, что последние три побратались с уральской столицей в 2022 году. Когда представители городов и стран подписывают соглашение, они договариваются сотрудничать в сферах экономики, торговли, защиты окружающей среды, здравоохранения, образования, культуры, спорта, туризма, науки и информационного обеспечения.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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