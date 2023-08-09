российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 9 августа 2023, 15:35 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

Новости, Кратко, Популярное

300 фактов о Екатеринбурге. У него пять городов-побратимов

Минск

Факт № 193. У Екатеринбурга есть пять городов-побратимов – китайский Гуанчжоу, корейский Инчхон, белорусский Минск, киргизский Бишкек и словенский Крань. Интересно, что последние три побратались с уральской столицей в 2022 году.

Когда представители городов и стран подписывают соглашение, они договариваются сотрудничать в сферах экономики, торговли, защиты окружающей среды, здравоохранения, образования, культуры, спорта, туризма, науки и информационного обеспечения. При этом Екатеринбург и Крань побратимские связи не разорвали, несмотря на то, что Словения в 2022 году была официально включена в перечень недружественных к России стран, а премьер-министр этого государства Янез Янша заявлял, что власти разорвут все отношения с Российской Федерацией.

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / 300-летие Екатеринбурга

Неделя празднования 300-летия Екатеринбурга обошлась в 250 миллионов рублей / 300 фактов о Екатеринбурге. Первую паровую машину создал екатеринбуржец / Стало известно, какие произведения Денис Мацуев исполнит на открытии летнего театра в парке Маяковского / 300 фактов о Екатеринбурге. Однажды в Академический привезли настоящий самолет / 300 фактов о Екатеринбурге. Здесь работала старейшая в стране камнерезная фабрика / 300 фактов о Екатеринбурге. Первые машинистки поездов в России / Валерия и хор Турецкого выступят на главной сцене в День рождения Екатеринбурга / Мэрия предложила дополнительные выборы почетных граждан Екатеринбурга к 18 ноября

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Екатеринбургу 300 лет, Россия, 300-летие Екатеринбурга,