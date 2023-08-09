300 фактов о Екатеринбурге. У него пять городов-побратимов

Факт № 193. У Екатеринбурга есть пять городов-побратимов – китайский Гуанчжоу, корейский Инчхон, белорусский Минск, киргизский Бишкек и словенский Крань. Интересно, что последние три побратались с уральской столицей в 2022 году.

Когда представители городов и стран подписывают соглашение, они договариваются сотрудничать в сферах экономики, торговли, защиты окружающей среды, здравоохранения, образования, культуры, спорта, туризма, науки и информационного обеспечения. При этом Екатеринбург и Крань побратимские связи не разорвали, несмотря на то, что Словения в 2022 году была официально включена в перечень недружественных к России стран, а премьер-министр этого государства Янез Янша заявлял, что власти разорвут все отношения с Российской Федерацией.