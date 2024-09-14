Сотрудники МЧС возобновили патрулирование лесов и дачных участков

На фоне теплой и сухой погоды в Свердловской области сотрудники МЧС возобновили профилактические противопожарные рейды. В зоне внимания патрульных групп – дачные и садовые участки, сельские населенные пункты и прилегающие леса.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, сегодня рейды прошли в Реже, СНТ «Елочка», «Восход» и «Радуга». Двое садоводов были привлечены к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности.

Напомним, на Среднем Урале до 16 сентября действует предупреждение о высокой пожарной опасности в лесах.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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