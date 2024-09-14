«Автомобилист» разгромил «Салават Юлаев» на домашнем льду

Екатеринбургский «Автомобилист» одержал самую крупную в клубной истории победу над уфимским «Салаватом Юлаевым». Сегодняшний матч в КРК «Уралец» завершился со счетом 6:1 в пользу хозяев.

Первый период сложился для «Автомобилиста» почти идеально. Команда Николая Заварухина владела инициативой в игре и не давала сопернику даже приблизиться к своим воротам. Активность екатеринбуржцев принесла результат, еще до перерыва счет стал 2:0. Сначала забил Сергей Зборовский после паса Стефана Да Косты, а через несколько минут он же ассистировал Алексею Бывальцеву, который поборолся за шайбу и точно бросил под перекладину ворот «Салавата».

Второй период также начался удачно. Брукс Мэйсек подправил шайбу в ворота после броска Джесси Блэкера – 3:0. Но затем случилась ошибка защиты «Автомобилиста», уфимцы развили быструю атаку и Александр Хмелевский вместе с Джошуа Ливо организовали гол в ворота Евгения Аликина. После этого «Салават» взбодрился и начал создавать моменты. Аликин несколько раз выручил свою команду, в том числе не позволил Ливо забить назначенный буллит.

В начале третьего периода «Автомобилист» получил подарок от соперников. Нападающий «Салавата» уже после сирены эмоционально высказал претензии судьям и был удален за неспортивное поведение. Хозяева быстро разыграли большинство, и Кертис Волк забил четвертый гол «Автомобилиста». Далее уральцы держали матч под своим контролем. На 51-й минуте Брукс Мэйсек оформил дубль, а довершил разгром соперника капитан Анатолий Голышев.

«Хорошее начало, одно из лучших в этом чемпионате. Все по делу: много играли в атаке, шайба двигалась, создавали моменты. Это очень понравилось. Во втором периоде допустили детские ошибки. Здорово, что Женя Аликин оставил нас в игре, поймал выходы и поймал буллит. Дальше третий период ребята сыграли по заданию и на контратаках забили хорошие голы. Сегодня здорово сыграли спецбригады: и большинство забили, и меньшинство выстояли. Команда сыграла целостно. Несмотря на счет, игра была нервная, очень много борьбы. Хорошо, что выиграли у сильного соперника», – отметил на пресс-конференции главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Следующий матч «Автомобилист» также проведет в Екатеринбурге, 17 сентября команда встретится с «Барысом».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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