Глава Минпросвещения решил судьбу уральского чиновника

Министр просвещения России Сергей Кравцов на прошлой неделе прибыл с рабочим визитом в Екатеринбург. Формальный повод – открытие Губернаторского лицея в Солнечном, который начали строить в 2022 году. Приехать он должен был еще в начале сентября, однако сроки сдвинулись.

Целью визита Кравцова была также смена руководства свердловского минобраза. Юрий Биктуганов, по предварительным данным, может отправиться в отставку и перейти на должность ректора либо в РГППУ (с экс-ректором вуза Валерием Дубицким не продлили контракт, формально он истек в конце августа, однако фактически последние месяцы вузом управляла Людмила Габышева с статусе и.о.), либо в объединенный с УрГПУ новый вуз.

Екатеринбург, Елена Сычева

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