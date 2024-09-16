В правительстве рассказали, куда уходит министр образования

Департамент информационной политики Свердловской области официально подтвердил, что министр образования Юрий Биктуганов в ближайшее время покинет свою должность.

«Принято решение о назначении Юрия Биктуганова на пост ректора Уральского государственного педагогического университета. В вуз он перейдет с поста министра образования и молодежной политики Свердловской области. Юрий Биктуганов возглавлял министерство образования Свердловской области 13 лет. На пост министра он был назначен в 2011 году. До назначения прошел путь от директора поселковой школы в поселке Саграя и директора неполной средней школы в деревне Приданниково Красноуфимского района до заместителя главы Красноуфимска по социальной политике», – рассказали в ДИПе.

Как уже сообщал «Новый День», в конце прошлой недели в Екатеринбург приезжал с рабочим визитом министр просвещения России Сергей Кравцов. Его приезд связывали как раз со сменой руководства свердловского минобраза.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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