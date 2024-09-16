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Понедельник, 16 сентября 2024, 14:03 мск

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Актера из фильма «Рыжий» задержали за хранение наркотиков

Актера из фильма про уральского поэта «Рыжий» Евгения Ткачука будут судить за контрабанду и хранение наркотиков. Его задержали 15 сентября в питерском аэропорту Пулково.

По данным телеграм-канала Shot, во время предполетного досмотра у актера обнаружили спрятанный сверток с неизвестным веществом, которое направили на экспертизу. Ткачук не смог объяснить, что именно лежало в свертке.

Как сообщает портал 78.ru, на Евгения возбудили два уголовных дела по статьям УК РФ «Контрабанда наркотических средств» и «Хранение наркотиков». После прохождения медицинского освидетельствования его отпустили под подписку о невыезде.

Ткачук снимался в фильме про уральского поэта Бориса Рыжего. Как ранее писал «Новый День», Минкультуры РФ отказало авторам в выдаче прокатного удостоверения, поэтому кинокартина не вышла на экраны кинотеатров. Также актер известен по таким фильмам и сериалам, как «Король и Шут», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Повелитель ветра» и другие.

Санкт-Петербург, Дарья Деменева

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