Мощный пожар в центре Екатеринбурга напугал горожан (ФОТО, ВИДЕО)

Сильный пожар в центре Екатеринбурга напугал горожан. Столб дыма и языки пламени были видны из разных точек центральной части уральской столицы. Позднее стало понятно, что горит складское помещение на улице Стрелочников.

Горит заброшенный склад

По информации ГУ МЧС России, площадь пожара составила 270 квадратных метров. В тушении принимает участие 21 человек, задействованы семь единиц спецтхеники.

Фото: Ирина Селянина

Екатеринбург, Елена Сычева

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