Пожар на Челюскинцев потушили

Пожар на улице Челюскинцев в Екатеринбурге, где горел заброшенный склад, потушили. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

«Было установлено, что открытым пламенем горит деревянный неэксплуатируемый склад. Создалась угроза распространения на рядом стоящие здания. В связи с чем руководителем тушения пожара было принято решение привлечь дополнительные силы и средства по повышенному рангу пожара. На данный момент пожар локализован. Для локализации потребовались 7 водяных стволов и 2 противопожарных гидранта. Силы и средства екатеринбургского гарнизона осуществляют разборку и проливку сгоревших конструкций», – пояснил Антон Зинчук, заместитель начальника Службы пожаротушения 1-го пожарно-спасательного отряда Екатеринбурга.

На месте работали 31 пожарный и 10 единиц спецтехники.

Напомним, площадь пожара составила 800 кв. м.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube