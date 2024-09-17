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Вторник, 17 сентября 2024, 10:26 мск

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На Урале убит украинский агент – он пытался подорвать машину главы оборонного предприятия

В Свердловской области в ходе специальной операции убит агент украинской военной разведки.

Как сообщают источники в УФСБ региона, он пытался подорвать машину руководителя одного из оборонных предприятий. По заданию украинских кураторов террорист изготовил взрывчатку. При задержании в момент закладки бомбы мужчина оказал сопротивление и был нейтрализован ответным огнем.

Екатеринбург, Елена Васильева

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