На Урале убит украинский агент – он пытался подорвать машину главы оборонного предприятия

В Свердловской области в ходе специальной операции убит агент украинской военной разведки.

Как сообщают источники в УФСБ региона, он пытался подорвать машину руководителя одного из оборонных предприятий. По заданию украинских кураторов террорист изготовил взрывчатку. При задержании в момент закладки бомбы мужчина оказал сопротивление и был нейтрализован ответным огнем.

Екатеринбург, Елена Васильева

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