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Вторник, 17 сентября 2024, 13:01 мск

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ФСБ показала видео ликвидации украинского диверсанта (ВИДЕО)

Федеральная служба безопасности России показала видео с операции по ликвидации украинского агента. Он пытался подорвать машину руководителя одного из оборонных предприятий Урала.

Ликвидация террориста

По заданию украинских кураторов мужчина собрал самодельное взрывное устройство. Его задержали прямо во время закладки бомбы. Диверсант оказал сопротивление и был ликвидирован при задержании.

Екатеринбург, Елена Сычева

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