Силовики выехали в Нижний Тагил бороться с терроризмом

Двухдневные масштабные учения для силовиков начинаются в Свердловской области. 18 и 19 сентября в Нижнем Тагиле будут отрабатываться действия по пресечению терактов и ликвидации либо минимизации их последствий на социальной инфраструктуре и объектах ФСИН. Как уточняет оперативный штаб региона, учения продлятся вплоть до вечера 19 сентября.

Свердловское управление ФСБ просит население соблюдать спокойствие.

Как ранее писал «Новый День», накануне в Свердловской области был нейтрализован агент украинской военной разведки. Он готовил теракт против директора одного из оборонных предприятий региона – собрал взрывчатку, чтоб взорвать его машину. Преступник оказал сопротивление силовикам и был убит на месте.

Екатеринбург, Елена Васильева

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