На уральских турбазах заканчиваются места на Новый год

До новогодних праздников еще больше трех месяцев, но базы отдыха уже начинают закрывать бронирование на новогодние праздники.

Так, на турбазе «Чусовая» – одном из бюджетных мест отдыха – уже закрыты слоты на Новый год. Средняя стоимость проживания там – 62 тысячи рублей. Турбаза предлагает традиционную праздничную программу: 31 декабря – в 15:00 заезд, ужин с 18 до 20 часов, банкет с подарками; 1 января – гуляния и вечерняя дискотека.

Также уже забронированы все номера на 31 декабря и 1 января в «Парке Сказов». Хотя еще продаются билеты на новогодний банкет (детский – 6500 рублей, взрослый – 9900 руб.) и гуляния (400 рублей).

В загородном клубе «Белая лошадь» бронирование еще открыто, но проживание и праздничный банкет обойдутся недешево. Взрослый билет (от 14 лет) стоит 18-24 тысячи рублей (цена зависит от приближенности к сцене), детский – от 9 до 12 тысячи рублей. Для взрослых алкоголь включен. А цена на проживание в гостинице с 31 декабря по 2 января – от 99 до 120 тысяч рублей. На праздничный вечер 31 декабря запланированы конкурсы, подарки и выступления артистов, а после боя курантов – новогодний салют. 1 января гостей «Белой лошади» будут ждать горки, каток и аниматоры. А 2 января – день выезда с завтраком. Забронировать проживание можно только при условии приобретения билетов на новогоднее шоу и ужин. В итоге самый бюджетный вариант праздника для семьи с одним ребенком обойдется в 144 тысячи рублей.

В других загородных отелях и базах отдыха бронирование на декабрь еще не открыто. Например, в загородном отеле «Гринвальд» места на Новый год станут доступны в конце сентября, а в загородном комплексе «Салют» – лишь в ноябре. В «Гринвальде» пояснили «Новому Дню», что в праздники номера будут бронироваться от двух суток.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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