Цена на сливочное масло превысила 1000 рублей

В Свердловской области снова стали дороже молочные и мясные продукты.

Как сообщает Свердловскстат, стоимость сливочного масла на этой неделе достигла средней отметки в 1034 рубля за килограмм, сметаны – 307,6 руб./кг, творога – 437 рублей, сыра – 850 рублей.

Мясо за неделю стало примерно на 1% дороже: говядина – 587 рублей, баранина – 760, свинина – 366.

Примерно на 1 рубль дороже стали хлеб и макароны.

По-прежнему низкими остаются цены на овощи из «борщевого набора»: картофель – 37 руб./кг, капуста – 35 руб./кг, морковь – 47 руб./кг, свекла – 38 руб./кг. А вот свежие огурцы снова начали дорожать, за килограмм на этой неделе просят больше 120 рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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