Врачи предупредили о бешенстве у милых белочек

Врачи предупреждают, что милое развлечение горожан – кормить белок в парках – может стоить здоровья и даже жизни. Белки переносят различные заболевания, в том числе бешенство и геморрагическую лихорадку. Для некоторых серьезных болезней даже не нужен укус, достаточно, чтобы слюна животного попала на руки.

Впрочем, самым серьезным заболеванием остается бешенство. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области, в этом году в регионе 185 человек пострадали от укусов диких животных, в том числе – белок. Санврачи напомнили, что белка, даже кажущаяся ручной, может быть заражена. Кормить ее с рук опасно. Животное, кажущееся ручным, остается диким, и может укусить, расценив неловкий жест человека или громкий возглас как опасность.

Напомним, с 7 августа по 30 сентября в Академическом районе Екатеринбурга установлен карантин по бешенству животных. Там были обнаружены заболевшие лисы.

Екатеринбург, Елена Сычева

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