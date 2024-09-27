С начала года от укусов животных пострадали 6 тысяч человек

В Свердловской области с начала года пострадали от укусов животных порядка 6 тысяч человек, сообщили «Новому Дню» в Роспотребнадзоре по региону. Там уточнили, что из них только 185 были укушены дикими зверями, остальные подверглись нападению домашних питомцев.

Отметим, что примерно столько же укушенных было и в прошлом году за 8 месяцев – порядка 6,5 тысячи человек.

В Роспотребнадзоре напомнили, что при укусе, царапинах или попадании слюны диких или домашних животных человеку нужно незамедлительно обращаться в ближайшее медицинское учреждение за оказанием помощи. Там ему введут антирабическую вакцину.

В ведомстве уточнили, что опаснее всего лисы и бездомные собаки, однако бывает, что в эпизоотический процесс по бешенству вовлекаются домашние и другие животные, в том числе кошки, лошади, свиньи, мелкий и крупный рогатый скот.

Чтобы снизить риски заражения и распространения бешенства, стоит покупать животных только в специализированных организациях и обязательно с ветпаспортом. Проводить ежегодную вакцинацию против бешенства домашних и сельскохозяйственных животных. Избегать контактов с безнадзорными животными, не кормить их с рук, не гладить. Не забивать и не уничтожать павших сельскохозяйственных и домашних животных без ветеринарного освидетельствования.

Екатеринбург, Елена Сычева

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