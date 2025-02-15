Мэр Артёмовского останется в СИЗО до 17 мая

Главе Артёмовского городского округа Константину Трофимову, обвиняемому в получении взятки, продлили срок содержания в СИЗО.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, следователь обратился с ходатайством о продлении обвиняемому срока содержания под стражей, и Артёмовский городской суд удовлетворил ходатайство. Мера пресечения продлена по 17 марта 2025 включительно.

Как уже писал «Новый День», глава города обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. 18 сентября за Константином Трофимовым прямо в администрацию пришли силовики. По версии следствия, в 2022 году обвиняемый получил от руководителей двух муниципальных унитарных предприятий взятки за общее покровительство и попустительство по службе. 20 сентября Трофимов был арестован. В декабре ему продлили арест еще на два месяца.

В конце января по обвинению во взятке был арестован бывший министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Его замы, Чикризов и Кислицын, стали фигурантами уголовного дела. Предполагается, что с делом минЖКХ также связаны аресты главы Дегтярска Владимира Пильникова и его замов Андрея Ильина и Виктора Солдатова. Пильникову и Ильину вскоре изменили меру пресечения на домашний арест, Солдатов остается в СИЗО.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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