Закончено следствие по делу о ДТП с детской хоккейной командой (ФОТО)

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о ДТП с автобусом, перевозившим детскую хоккейную команду «Кедр-2008». В аварии погибли четыре человека, два подростка получили серьезные травмы.

Невьянская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении руководителя предприятия-перевозчика, а также работавших у него механика и водителя автобуса. В зависимости от роли и степени участия мужчинам предъявлены обвинения по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека), ч. 3 ст. 266 УК РФ (выпуск в эксплуатацию технически неисправного транспортного средства, повлекший по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух и более лиц), ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть двух и более лиц).

По версии следствия, 29 января 2024 года руководитель не организовал предрейсовый осмотр автобуса, а механик выпустил его в рейс с неисправностью шин. Водитель, в свою очередь, превысил скорость, не справился с управлением и столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем «Citroen С4», после чего съехал с трассы и врезался в дерево.

В результате ДТП скончались четверо граждан – водитель и двое пассажиров «Citroen С4», а также тренер детской хоккейной команды. Два подростка получили травмы.

Как ранее писал «Новый День», дорожная авария случилась утром 29 января 2024 года. Автобус Yutong вез 18 игроков хоккейной команды «Кедр-2008» и их тренера – они возвращались с соревнований в Новоуральск. На трассе у автобуса лопнуло колесо, он вылетел на встречную полосу, где врезался в Citroen. Трое взрослых в легковом автомобиле погибли на месте. Тренер Виталий Плешков умер по дороге в больницу. Два 15-летних игрока с травмами были доставлены в Екатеринбург.

Уголовное дело будет направлено в Невьянский городской суд для рассмотрения по существу.

Новоуральск, Елена Владимирова

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