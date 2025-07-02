Суд над экс-директором первоуральского Водоканала начали сначала

Уголовное дело экс-директора первоуральского Водоканала Артура Гузаирова начали рассматривать в суде второй раз. Следующее заседание назначено на 21 июля.

Как уже сообщал «Новый День», Гузаиров занимал должность директора первоуральского Водоканала с ноября 2021 года по февраль 2024 года. По версии следствия, обвиняемый не организовал очистку воды после принятия в эксплуатацию станции водоподготовки в Верхне-Шайтанском водохранилище. Это привело к тому, что с июля по сентябрь 2023 года в квартирах первоуральцев из-под крана текла мутная вода.

Также Гузаиров не организовал техническое обследование и ремонт изношенного Нижне-Сергинского трубопровода, из-за чего с 1 по 6 декабря 2023 года в городе не было холодной воды. Отсутствие ремонта на других сетях стало причиной подтоплений подвалов в 24 многоквартирных домах. В феврале 2024 года глава Первоуральска Игорь Кабец уволил Гузаирова.

Уголовное дело передали в суд в июле 2024 года. Прокурор в ходе судебных прений попросил суд назначить Гузаирову наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Вынесение приговора должно было состояться 20 февраля 2025 года, но суд вернул дело прокурору для устранения недостатков, препятствующих его рассмотрению судом.

Первоуральск, Елена Владимирова

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