День российского кино: какой вклад внес Урал в развитие киноиндустрии

27 августа отмечается День российского кино. Большой вклад в развитие киноиндустрии внес, в том числе и Урал. В 1943 году была создана Свердловская киностудия. Первый фильм, снятый на Свердловской киностудии, «Сильва», вышел в 1944 году, был выпущен режиссером Александром Ивановским. Картина получила в основном отрицательные комментарии критиков, но фильм стал настоящим путеводителем в историю советского кино.

Одновременно с открытием Свердловской киностудии начался набор в Школу актерского мастерства на Урале. В 1948 году на Свердловской киностудии перестали выпускать художественные фильмы. В течение следующих восьми лет на Урале выходили только научно-популярные и учебные картины. Этот период заложил основу уральской школы документального кино. По материалам, отснятым в Свердловске, обучали специалистов в вузах и техникумах. В 1956 году в Свердловске возобновилась работа над художественным кино. В 60-х годах выходят работы уральских режиссеров, покорившие всю страну. В их числе – двухсерийный фильм «Сильные духом» о разведчике Николае Кузнецове, родившемся на Урале, а также музыкальная комедия «Трембита».

Особое место в истории Свердловской киностудии занимает режиссер Ярополк Лапшин. Его фильмы «Угрюм-река» и «Приваловские миллионы» навсегда вписали Свердловск в историю советского кинематографа.

В конце 80-х годов в Свердловскую киностудию пришел работать Алексей Балабанов. Екатеринбургский автор стал всероссийской легендой кинематографа. В начале Балабанов работал помощником режиссера, проводил любительские съемки выступлений своих друзей – Вячеслава Бутусова, Анастасии Полевой из Свердловского рок-клуба. Именно в столице Урала знаменитый режиссер снял свои первые картины. Теперь в Екатеринбурге будет и улица Алексея Балабанова.

В 2000-х годах в Екатеринбурге начало развиваться независимое кино. Настоящим открытием для зрителей стала креативная студия «RED PEPPER FILM». Она была основана в Екатеринбурге, директором стал режиссер Иван Соснин. Его работы «Иваново счастье» и «Пришелец» имели у зрителей успех. Сериал Ивана Соснина «Юг» был показан в эфире Первого канала и получил награду всероссийского детского кинофестиваля.

Сейчас в Екатеринбурге снимается большое количество неигровых и художественных фильмов. В Доме кино проходят фестивали, на которых показывают фильмы начинающих уральских авторов, а на улицах города проходят съемки популярных интернет-проектов. Также сейчас идет работа над сериалом «Канитель», авторами которого стали выпускники Екатеринбургской школы кино и телевидения.

Егор Акулинин

