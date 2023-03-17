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Пятница, 17 марта 2023, 14:05 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге: на Свердловской киностудии снято 200 игровых фильмов

Факт № 55. В этом году Свердловская киностудия отмечает свое 80-летие. За все это время здесь было снято 200 игровых фильмов и 500 документальных. К сожалению, многие фильмы неизвестны широкой публике. Но есть и такие, которые добились признания у зрителей и у киноэкспертов.

Пожалуй, первым известным фильмом, снятым на Свердловской киностудии, стал «Угрюм-река» (1968 год) – эпопея о судьбе купеческого рода, нажившего состояние обманом. Лента получила диплом Всесоюзного кинофестиваля, а Людмила Чурсина была признана лучшей актрисой года по версии журнала «Советский экран». Годом ранее, в 1967 году, была снята картина «Сильные духом» – про легендарного советского разведчика Николая Кузнецова. Лента тоже получила несколько наград.

Кстати, дебютный фильм известного режиссера Ярополка Лапшина – «Пора таежного подснежника» (1958) – тоже снимался в Свердловске. Он стал одним из первых «истернов» советского кино.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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