300 фактов о Екатеринбурге: на Свердловской киностудии снято 200 игровых фильмов

Факт № 55. В этом году Свердловская киностудия отмечает свое 80-летие. За все это время здесь было снято 200 игровых фильмов и 500 документальных. К сожалению, многие фильмы неизвестны широкой публике. Но есть и такие, которые добились признания у зрителей и у киноэкспертов.

Пожалуй, первым известным фильмом, снятым на Свердловской киностудии, стал «Угрюм-река» (1968 год) – эпопея о судьбе купеческого рода, нажившего состояние обманом. Лента получила диплом Всесоюзного кинофестиваля, а Людмила Чурсина была признана лучшей актрисой года по версии журнала «Советский экран». Годом ранее, в 1967 году, была снята картина «Сильные духом» – про легендарного советского разведчика Николая Кузнецова. Лента тоже получила несколько наград.

Кстати, дебютный фильм известного режиссера Ярополка Лапшина – «Пора таежного подснежника» (1958) – тоже снимался в Свердловске. Он стал одним из первых «истернов» советского кино.