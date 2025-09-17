Новое правительство Паслера: каким оно будет

В ближайшее время губернатор Денис Паслер должен сформировать новое правительство Свердловской области. Вероятно, в ближайшее время свои посты сохранят многие заместители губернатора и министры, работавшие до выборов, однако затем ситуация может измениться.

Руководитель Экспертного клуба Екатеринбурга Анатолий Гагарин отмечает, что многие действующие руководители так или иначе знакомы Паслеру еще по работе председателем правительства в 2011-2016 гг. «Он знает их способности и потенциал. За полгода после возвращения была возможность перепроверить их в деле. Думаю, кадровые решения будут основаны и на прежнем опыте, и на свежих впечатлениях, насколько те или иные претенденты выросли, приспособились к новым условиям, новым требованиям, новым ориентирам – ведь за эти годы ситуация в стране радикально изменилась. Раньше экономика области была в большей степени ориентирована на запад, теперь на восток, концепция меняется. Поэтому Паслер будет подбирать людей под те задачи, которые он уже озвучил – запуск 100 инвестиционных проектов, призыв подумать, как модернизировать стратегию социально-экономического развития до 2035 года. Нужны энергичные, творческие люди «со взором горящим», готовые «работать здесь и сейчас», – отметил Гагарин.

Он добавил, что в их число могут войти и те специалисты, которые несколько лет назад вместе с Паслером уехали в Оренбург, а теперь могут вернуться, и те, кого могут предложить губернатору крупнейшие промышленные предприятия.

По мнению политтехнолога Ильи Ананьева, бывшего замруководителя администрации губернатора, не исключено, что Денис Паслер пригласит в Екатеринбург кого-то из бывших коллег по Оренбургской области, однако вряд ли их будет много.

«Сомнений особо нет никаких – со временем Паслер выстроит свою вертикаль. Если ему удастся сохранить разумный баланс 90/10, где 90 – местная дрим-тим, сборная Екатеринбурга, области и новых лиц, а 10 – неминуемо Оренбург, это будет правильное решение. Вопрос остается, где и у кого взять новые лица в политике. И пойдут ли к новой команде люди из бизнеса, и, главное, под что и под какие договоренности. Много рисков и тумана. Все зависит от самого Дениса Паслера. Трудно сказать, будет ли Паслер возглавлять сам правительство или делегирует это новичку. Это его личный выбор и ответственность. Сейчас ему сложно, потому что есть давление и советы с разных сторон. Но у него есть главный козырь – он сам все прекрасно знает, и его «чуйка» должна ему подсказать. Надо слушать себя», – считает эксперт.

Пока в статусе и.о. продолжают работать почти все члены правительства, не считая двоих – бывшего министра цифрового развития Михаила Пономарькова и экс-министра экономики Руслана Садыкова.

А уже на следующей неделе состоится заседание заксобрания, на котором, как ожидается, депутатам будет предложено утвердить в должности первого заместителя губернатора, министра соцполитики, министра по управлению госимуществом и министра финансов. Достаточно велика вероятность, что это будут исполняющие обязанности Алексей Шмыков, Андрей Злоказов, Алексей Кузнецов и Александр Старков. Впрочем, депутаты в частных разговорах высказываются осторожно – «вопросы в проект повестки внесены, но понимания по кандидатурам нет».

Добавим, до выборов Паслер не торопился с кадровыми решениями. В первые дни своей работы в Екатеринбурге он заявил, что «присмотрится» к команде, которая досталась ему от предшественника. В течение первого месяца свои посты покинули всего несколько чиновников: замгубернатора по социальным вопросам Павел Креков, министр здравоохранения Андрей Карлов, директор департамента информполитики Юлия Хусаинова и директор департамента противодействия коррупции Ильхам Ширалиев.

Своим заместителем по социальной работе и министром здравоохранения Паслер назначил коллегу по Оренбургу Татьяну Савинову. ДИП тоже возглавил человек из Оренбурга – Инна Аверкова. Новым директором департамента противодействия коррупции стал бывший прокурор Кировской области Андрей Оборок.

Немного позже, в июне, Паслер уволил министра инвестиций и развития Вадима Третьякова. Этому предшествовала строгая критика, так как выяснилось, что многие проекты либо заморожены, либо вообще перешли в другие регионы. Полномочия экс-министра перешли к заместителю губернатора Дмитрию Ионину.

Екатеринбург, Елена Владимирова

