Екатеринбург отмечает день рождения

Сегодня Екатеринбург отмечает свой 302-й день рождения: завод-крепость на реке Исеть был основан 18 ноября 1723 года. Именно в этот день на железоделательном заводе осуществили пробный пуск кричных боевых молотов.

Как уже писал «Новый День», традиция праздновать День города зародилась примерно полвека назад. 18 ноября 1973 года Свердловск пышно отметил 250-летие. Тогда в честь юбилея был открыт Исторический сквер. В нем разбили парк с аллеями и «садом камней», а в восстановленных зданиях бывшего Екатеринбургского завода-крепости расположились музеи. Тогда же на Плотинке заложили первую капсулу времени. Как и было запланировано, ее вскрыли в августе 2023 года, и нашли внутри много интересного – советские сувениры, книги, подшивки газет и журналов, пленки с записями голосов почетных граждан и обращение к потомкам.

К 250-летию Свердловска приурочили вручение городу ордена Ленина и установили Краснознаменную группу на Плотинке (теперь памятник находится на Уралмаше), а также открыли Дворец молодежи. Основными площадками празднования тогда стали ККТ «Космос» и зал Свердловской филармонии.

В 1987 году дату празднования Дня города перенесли на лето. С тех пор торжество проходит в третью субботу августа. В 2023 году 300-летие Екатеринбурга праздновали целую неделю.

Екатеринбург

