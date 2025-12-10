Арестованный экс-вице-губернатор Чемезов потерял важный пост в «Единой России»

Бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, арестованный по обвинению в мошенничестве, потерял место в президиуме регионального политсовета «Единой России». Такое решение было принято накануне на отчетно-выборной конференции. Вместо него в состав президиума ввели заместителя губернатора Василия Козлова.

Кроме Чемезова из политсовета исключили бывшего министра ЖКХ Николая Смирнова, которого сейчас судят по обвинению в получении взятки.

Также политсовет покинули депутат заксо Алексей Коробейников, бывший ректор, а ныне президент УрФУ Виктор Кокшаров, бывший мэр Режа Иван Карташов, перешедший на работу в правительство, бывший глава Нижнесергинского района Валерий Еремеев, ушедший в отставку по состоянию здоровья, бывший депутат заксо Валерий Савельев, общественник Дмитрий Чукреев.

Среди новых членов политсовета ЕР – новый и.о. ректора УрФУ Илья Обабков, глава администрации Академического района Екатеринбурга Николай Смирнягин, министр строительства области Григорий Сурганов, глава Ирбита Николай Юдин и другие.

Кроме того, на конференции Денис Паслер вручил партбилеты «Единой России» новым членам партии. Среди них – участник СВО Александр Петраков, замминистра культуры Роман Дорохин, начальник областного управления автодорог Денис Чегаев, депутат городской думы Екатеринбурга с 1996 года Дмитрий Сергин.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

