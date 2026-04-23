102-летней участнице Великой Отечественной войны, оставшейся зимой без отопления, заплатят 30 тысяч

Кушвинский городской суд постановил выплатить 30 тысяч рублей 102-летней участнице Великой Отечественной войны, которая зимой в результате коммунальной аварии осталась без отопления на 8 дней.

Как сообщили в пресс-службе суда, ответчиком по делу выступил МУП КМО «Теплодом». В настоящее время в производстве суда находится еще несколько исков в защиту прав пенсионеров, оставшихся в тот период без отопления.

Напомним, 20 января в Кушве начались проблемы с отоплением. Остались без тепла дома в районе улиц Уральской и Рабочей. В Кушве в это время стояли тридцатиградусные морозы. 27 января власти Кушвы отчитались о нормализации теплоснабжения в городе, но 28 января вышел из строя еще один котел.

Директор МУП «Теплодом» Сергей Фучкин и его заместитель по производству Андрей Лиханов были задержаны в начале февраля по подозрению в мошенничестве. Фучкина оставили под арестом до 23 мая.

Кушва, Елена Владимирова

