Суд по национализации имущества Боброва, Бикова и их родных закрыли от СМИ

Сегодня в Ленинском районном суде Екатеринбурга началось рассмотрение иска Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества, полученного коррупционным путем. Ответчиками по иску выступают 18 человек, среди которых бенефициары «Корпорации СТС» Алексей Бобров и Артем Биков, а также их близкие родственники и деловые партнеры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», суд принял решение закрыть процесс от СМИ по ходатайству представителя Генпрокуратуры.

Напомним, в данном случае речь идет не об акциях и предприятиях, а о земельных участках, автомобилях, недвижимости, банковских счетах. На стадии подготовки дела к рассмотрению судом на спорное имущество был наложен арест.

Как уже писал «Новый День», в сентябре 2025 года в Екатеринбурге начался суд по первому иску Генпрокуратуры к коммунальным олигархам Алексею Боброву и Артему Бикову. 10 октября решением суда в доход Российской Федерации было обращено различное количество долей обыкновенных акций АО «Облкоммунэнерго», находящихся на счете АО «СУЭНКО», и АО «СУЭНКО» – на счете ООО «Корпорация СТС», а также доли в уставных капиталах компаний, зарегистрированных на ответчиков.

Алексей Бобров и его деловой партнер Татьяна Черных были арестованы в сентябре 2025 года. 12 февраля им продлили меру пресечения в виде содержания под стражей по 15 мая, а 14 мая – до 15 августа. Тогда же был арестован бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. По версии следствия, бывший чиновник нанес бюджету ущерб, превысивший миллион рублей, – он согласовывал субсидии за счет бюджетных средств разным юридическим лицам, в том числе – компаниям, принадлежащим Алексею Боброву и Артему Бикову. Артем Биков – единственный из топ-менеджеров «Корпорации СТС», кто находится на свободе.

Екатеринбург, Елена Владимирова, Степан Фатхиев

