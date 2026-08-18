Бывшему замминистра экономики Шилиманову отказано в УДО

Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказал в условно-досрочном освобождении бывшему замминистра экономики Свердловской области Михаилу Шилиманову, осужденному за коррупцию. Срок отбытия наказания экс-чиновника истекает в январе 2029 года, сейчас он находится в колонии-поселении.

Прокуратура возражала против удовлетворения ходатайства об УДО, так как Шилиманов не выплатил штраф, назначенный по приговору суда, а также допустил нарушения в период отбывания наказания. Суд согласился с этими доводами.

Михаил Шилиманов был осужден в 2021 году за посредничество во взятке, которую вымогал у подрядчика бывший гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов. На тот момент бывший замминистра уже отбывал срок за мошенничество с домами «Бухты Квинс» – за это ему дали 5 лет колонии.

По совокупности преступлений судья назначила 9 лет колонии строгого режима со штрафом 13 миллионов рублей.

Шилиманов занимал пост заместителя министра экономики Свердловской области с 2010 по 2011 годы, после он возглавил ОАО «Областная коммунальная касса» и занимался бизнес-проектами, в том числе скандальным ЖК «Бухта Квинс».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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