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ЛДПР подала иск о снятии «Яблока» с выборов в заксобрание

Свердловское отделение ЛДПР обратилось в областной суд с иском о снятии с выборов в региональное заксобрание партии «Яблоко». Как сообщает пресс-служба «Яблока», иск будет рассмотрен 28 августа.

ЛДПР требует отменить постановление областной избирательной комиссии от 6 августа о регистрации списка «Яблока». Истец ссылается на три основания: использование партией запрещенных соцсетей, якобы имевшее место нарушение авторских прав при проведении агитации, а также использование средств избирательного фонда сверх установленного законом предельного размера.

Кроме того, ЛДПР пытается распространить на региональную кампанию обстоятельства, которые Верховный суд ранее использовал при рассмотрении дела о федеральном списке партии.

Напомним, 18 августа Центризбирком РФ удалил из бюллетеня по выборам депутатов Госдумы партию «Яблоко». Решение принято членами ЦИК единогласно на основании вердикта Верховного суда РФ. В Свердловской области право «Яблока» участвовать в выборах в заксо до сих пор не оспаривалось.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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