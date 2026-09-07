Кандидат в заксо заявил, что его пытаются снять с выборов

Кандидат в Свердловское заксобрание от партии «Новые Люди» Юрий Митин заявил, что на него оказывают административное давление: пытаются снять с выборов и портят агитационные материалы.

«Итак, меня пытаются снять с выборов. Настойчиво пытаются. Накануне источник, заслуживающий доверия, сообщил мне, что меня уже «прямо точно» хотят «снять» с выборов в Законодательное собрание Свердловской области. Мотив простой: моя кампания стала заметной и получила поддержку жителей Кировского района», – написал Митин в своем телеграм-канале.

Кандидат рассказал, что еще в начале августа его «просили не испытывать судьбу и сняться добровольно». Кто его об этом просил, Митин не раскрывает. Но сообщает, что отказался от щедрых перспектив в обмен на снятие с выборов и не испугался «проблем с военкоматом». Юрий Митин также пожаловался, что ему не давали размещать наружную агитацию, хотя другим кандидатам разрешали. А те материалы, которые представитель «Новых людей» все-таки легально разместил, испортили неизвестные вандалы.

Напомним, индивидуальный предприниматель Юрий Митин баллотируется в заксобрание Свердловской области по одномандатному округу № 8 в Кировском районе. Его соперниками являются единоросс и действующий депутат заксо Михаил Клименко, представительница КПРФ Олеся Плечко, кандидат от ЛДПР Александр Тутынин и врач Александр Босых, баллотирующийся от «Справедливой России».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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