«Новые люди» сняли с выборов кандидата, который жаловался на давление

Свердловское отделение партии «Новые люди» отозвало кандидатуру Юрия Митина с выборов в заксобрание региона. Сейчас Митин значится в системе «ГАС Выборы» как выбывший кандидат.
В областном избиркоме пояснили «Новому Дню», что решение об аннулировании регистрации кандидата Митина принято окружной избирательной комиссией на основе заявление реготделения партии «Новые люди».
Юрий Митин баллотировался по Кировскому одномандатному округу № 8 и числился кандидатом в тергруппе «Новых людей». Незадолго до отзыва кандидатуры Митин заявлял, что его пытаются снять с выборов.
«Впервые настойчивые намеки о снятии я начал получать в начале августа. Просили не испытывать судьбу и сняться добровольно. Рисовали щедрые перспективы – отказался. Обещали «проблемы с военкоматом» – не испугался. Далее: при попытке разместить наружную рекламу оказывалось, что в большинстве мест это было невозможно. Для всех можно, а для Митина – невозможно. На все вопросы получал ответ: «ну вы же понимаете». При этом немногочисленная наружная агитация, которую я размещаю абсолютно легально, подвергается вандализму», – описывал ситуацию Юрий Митин в социальных сетях.
Оперативно получить комментарий от партии «Новые люди» не удалось.
Екатеринбург, Валентина Ярославцева
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