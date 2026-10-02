Бывшего вице-губернатора Олега Чемезова выпустили из-под домашнего ареста

Второй апелляционный суд общей юрисдикции Санкт-Петербурга смягчил для бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий. Об этом сообщает «Ъ-Урал» со ссылкой на его адвоката Николая Бердникова.

Как уже писал «Новый День», Олег Чемезов был арестован 30 сентября 2025 года. По версии следствия, бывший чиновник нанес ущерб, превысивший миллион рублей, – он согласовывал субсидии под предлогом погашения задолженностей за счет бюджетных средств разным юридическим лицам. В ночь на 4 ноября Чемезова этапировали из екатеринбургского СИЗО № 1 в челябинский СИЗО № 7.

30 декабря Челябинский Центральный районный суд выпустил Олега Чемезова из СИЗО под домашний арест из-за резко ухудшающегося состояния здоровья. Сообщалось, что у обвиняемого выявлен рецидив тяжелой болезни. В феврале 2026 года защита Чемезова пыталась добиться смягчения меры пресечения, но Верх-Исетский районный суд оставил домашний арест в силе. После этого его меру пресечения продляли дважды.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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