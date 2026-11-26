Ленинский районный суд продлил срок содержания под стражей Александру Реверуку, которого обвиняют в нападении на академика, ученого-селекционера Никиту Зезина. Срок содержания в СИЗО продлили до 27 января 2027 года включительно.

Сейчас мужчину обвиняют в совершении преступления по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Как писал «Новый День» ранее, 13 июля директор УрФАНИЦ Никита Зезин и его заместитель Александр Шанин обследовали посевы. На опытных полях встретили детей 8-10 лет на квадрациклах, застрявших в грязи. Зезин позвонил их родителям и договорился довезти детей до института, где взрослые смогут их забрать. При встрече отцы детей повели себя агрессивно. Они избили пожилого ученого и его заместителя. Через 9 дней Никита Зезин скончался в больнице от инфаркта. Его близкие считают, что смерть связана со стрессом из-за этого конфликта и избиения.

Содержание под стражей продлили и Аркадию Вагнеру, второму нападавшему. Он останется в СИЗО также по 27 января 2027 года.

Екатеринбург, Арина Кокорина

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube